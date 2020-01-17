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اليمن.. الجيش يعثر على لغم بحري إيراني الصنع في البحر الأحمر

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:15 م
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لغم بحري
لغم بحري
الفجر السعودي
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تمكنت الفرق الهندسية في الجيش اليمني، اليوم الجمعة، من العثور على لغم بحري حراري زرعته الميليشيات الحوثية الإنقلابية الإرهابية، في مياه البحر الأحمر، بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني: بأن "الميليشيات الحوثية زرعت اللغم البحري الذي يعمل بالحرارة، قرب جزيرة زرباط، التابعة لمحافظة الحديدة".

وأكد موقع الجيش اليمني، على أنه ظهر بعد فحص اللغم أنه "إيراني الصنع"، موضحاً أنه تم إتلاف اللغم من قبل الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة بعد تأمين المنطقة.

كما يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة، فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي خلفتها الميليشيات الحوثية، وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي.

وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.

وكان تقرير أممي، قد أكد على ازدياد التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر، لافتاً لأمتلاكهم صواريخ مضادة للسفن وألغاماً بحرية ومراكب متفجرة ذاتية التوجيه.

وذكر خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن، في تقريرهم السنوي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري في البحر الأحمر زاد بشكل كبير في عام 2018، مشيراً إلى قيام ميليشيات الحوثي باستهداف ناقلات النفط وسفن تحالف دعم الشرعية وسفن الإغاثة الدولية.

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الكلمات المفتاحية

لغم اليمن الجيش اليمني الجيش البحر الأحمر إيراني

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