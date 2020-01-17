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الأطباء: تأبين "شهيدات الطب" ضحايا حادث الكريمات الثلاثاء

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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​قرر مجلس نقابة الأطباء إقامة حفل تأبين يوم الثلاثاء القادم، الساعة الثانية عشر ظهرا، بدار الحكمة وذلك لرثاء وتأبين شهيدات الطب الثلاثة (رانيا محرم، سماح نبيل، نورا كمال) اللآتي وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا صباح الأربعاء الماضي أثناء قدومهن من المنيا الي القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ.

وتقدم مجلس النقابة بخالص الحزن والأسى لأسر الطبيبات الثلاثة، ولكافة الأطباء بالتعازى الحارة داعين الله تعالى أن ينعم بالشفاء علي باقى الطبيبات المصابات.

وتسلمت النيابة التقرير الطبي للحالات المصابة، والتي تنوعت ما بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة لإجهاض إحدى الحالات لجنينها الذي لا يتعدى الشهرين، فضلا عن الإصابات التي لحقت بالمتوفين.

وأظهر التقرير إصابة كل من: راعوث القس أشعيا، بانفجار في الرحم مما أدى لإجهاض طفلها، وعدة كسور في أماكن مختلفة، وخلل في الحوض، وإيمان عاطف سيف، بكسر بالعمود الفقري، ونواره نبيل حمدان، بكسر في الفخذ والساق، وجهاد محمد يوسف على، 26 عاما، بكدمات بالساق، وفاطمة منصور محمد منصور، 26 عاما، بكدمات بالكتف والذراع الأيسر، وسلمى حسونة حسن محمد 26 سنة بكدمات بالكتف، وزين صالح محب الدين أحمد، بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأمنية رفعت على محمد، 22 عاما، بشرخ في الحوض وجرح قطعي الذكر، وآية رفعت على محمد، 26 عامًا، بشرخ في الفقرة الصدرية العاشرة من العمود الفقري وكدمات بالوجه والأنف ونزيف أمسي وكدمات بالصدر، وإيمان على محمد محمود 26 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم كسور.

واستعجلت النيابة العامة، تقرير الفحص الفني، للسيارات المتضررة جراء حادث ضحايا "أطباء التكليف بالمنيا"، فيما استعلمت النيابة، عن حالة عدد من مصابين حادث أطباء المنيا، المتواجدين بمستشفيات معهد ناصر، وأحمد ماهر، للاستماع لأقوالهم.

وأوضحت التحريات أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل "جامبو"، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

نورا كمال نقابة الأطباء حادث أطباء المنيا انفجار في الرحم أطباء المنيا

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