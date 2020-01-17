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سامح شكري عن مفاوضات سد النهضة بواشنطن: وصلنا لنقطة الحسم

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:25 م
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سامح شكري
سامح شكري
هدى عبدالرازق
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كشف سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل مفاوضات سد النهضة بواشنطن، قائلا: "وصلنا لنقطة الحسم"، حيث سيكون هناك اجتماع آخر يوم 28 و29 يناير لتحديد الشكل النهائي للاتفاق وبمحددات واضحة.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أننا نتجه اتجاه جيد، مؤكدًا أننا على الطريق الصحيح، موضحا أنه تم تحديد 6 نقاط تحكم أهم الأمور الجاري مناقشتها، منوها بأنها مجرد عناصر وليست محل اتفاق.

وأضاف وزير الخارجية، أن وجود ارتياح لدى الطرف الأثيوبي شيئا طيبا، منوها بأنهم ينتظرون أن يكون الجانب الأثيوبي أكثر تفهما لمطالب الجانب المصري، لافتا إلى أن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية راعية لتلك المفاوضات، ولم يطرح وجود أي طرف آخر.

وأوضح أن كثير من التعريفات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة تم التفاهم بشأنها، معربا عن رفضه ذكر نقاط الخلاف في المفاوضات، معلقا: "نذكر الآن جوانب الاتفاق أهم من نقاط الخلاف"، مؤكدا أن مصر تحرص دائما على تحقيق مصالحها المائية، وتوفير المياه التي تفي باحتياجات شعبها.

وعن الدور الأمريكي في المفاوضات، أشار إلى أن لقاء الرئيس ترامب بالوزراء مرتين شىء غير مألوف، ويؤكد على مدى اهتمامه بنجاح المفاوضات، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا، منوها بأن البند العاشر في اتفاق المبادىء سيظل ساري حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي.
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