حق الرد للسيد الفاضل سعيد عرفة (بين الجنة والنار.. كلمة)

تحية طيبة لك عزيزتي الغالية وسيدتي أستاذة نيفين على ردك فى (بين الجنة والنار كلمة)، فهذا حرفيًا رأيي، حيث أريد أن أرد على تلك السيدة، بأن كل أعمالنا حتى مع أبوينا يجب أن تكون طاعة لله وامتثال لأوامره عز وجل، وأن نحتسب الأجر عنده، وجزيل الشكر والاحترام والتقدير لك على ردودك الموضوعية والتي تنم عن أخلاق وأدب جم وتدين حقيقي وليس ادعاءًا، أرجو نشر هذا الرد كما هو من فضلك.





سعيد عرفة



