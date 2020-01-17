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"الري" توضح حقائق مهمة حول جولة مفاوضات سد النهضة الأخيرة

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:11 م
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سد النهضة
سد النهضة
داليا الحسين
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نفى الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، ما تردد عن تعرض مصر لضغوطات من أجل التنازل عن بعض حقوقها في ملف سد النهضة الأثيوبي، مشيرا إلى ظهور بعض النتائج المغلوطة حول مفاوضات سد النهضة بواشنطن.

وقال "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الجمعة، إن النقاط المتعلقة بالمياه المراد تخزينها في سد النهضة سترتبط بـ هيدرولوجية نهر النيل، موضحا أن سنوات ملء السد لن تكون سنوات محددة وثابتة بقدر ما تكون تعتمد على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن هناك دول مغرضة تقف وراء الشائعات حول السد، للنيل من الدولة المصرية، كما أنه في بعض الأحيان يصعب على المواطنين فهم المعلومات عن المفاوضات لأن أغلبها فنية ولا يفهمها إلا المتخصصين.
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