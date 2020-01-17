Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقيلة صالح: "السراج" يمول نقل السلاح والمرتزقة بأموال الليبيين

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:08 م
Advertisements
عقيلة صالح
عقيلة صالح
أمنية فوزي
Advertisements
صرح المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بأن تركيا جزء من المشكلة في الأزمة الليبية، وليست جزء من حل الأزمة.

وأكد "صالح"، أن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، يمول نقل السلاح والمرتزقة من أموال الشعب الليبي، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

 يذكر أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، كان قد غادر روسيا منذ أيام، دون أو يوقع على اتفاقية وقف إطار نار مع حكومة الوفاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا فايز السراج عقيلة صالح روسيا توك شو تركيا

أخبار تهمك

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ أقل من ساعتين

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ 18 دقيقة

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ ساعة و 26 دقيقة

محمد صلاح يتحدث عن أزمته مع ماني.. وعلاقته مع كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

محلل سياسي: الصراع بين "السراج" وحفتر ليس جديدا

وكالة روسية: حفتر والسراج قد يوقعان اتفاقا لوقف النار في ليبيا

عمرو أديب يكشف كواليس لأول مرة عن مفاوضات موسكو

تفاصيل "شتيمة" وضغوط فرضت على حفتر في اجتماعه مع السراج

مرتضى منصور يوجه رسالة عاجلة للمشير خليفة حفتر (فيديو)

أحمد موسى: حفتر صفع وجه أردوغان (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:42 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

07:14 م

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

07:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status