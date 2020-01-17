عقيلة صالح: "السراج" يمول نقل السلاح والمرتزقة بأموال الليبيين



يذكر أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، كان قد غادر روسيا منذ أيام، دون أو يوقع على اتفاقية وقف إطار نار مع حكومة الوفاق.



صرح المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بأن تركيا جزء من المشكلة في الأزمة الليبية، وليست جزء من حل الأزمة.وأكد "صالح"، أن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، يمول نقل السلاح والمرتزقة من أموال الشعب الليبي، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.