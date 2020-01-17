Advertisements
Advertisements
Advertisements

البنك الدولى: ارتفاع طفيف في مستويات الدين الخارجي المصري نهاية سبتمبر 2019

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أعلن البنك الدولى، اليوم الجمعه، أن الدين الخارجى لمصر سجلت ارتفاعات إلى مستويات 109.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة 108.7 مليار دولار يونيو الماضي.

 

وأوضحت البيانات أن الدين الخارجي للحكومة  استحوذ على قيمة  58.8 مليار دولار بنهاية سبمبتر من إجمالي الدين الخارجي، في حين أن المستحقات على البنك المركزي تراجعت إلى 27.7 مليار دولار مقابل 27.9 مليار دولار، وكذلك على البنوك إلى 9.2 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى إلى 13.6 مليار دولار مقابل 13.9 مليار دولار.

.

 

وكانت معدلات الدين الخارجي قد بلغت 106.2 مليار دولار نهاية الربع الأول من 2019.

 

أ

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الدين الخارجي لمصر الدين الخارجي

أخبار تهمك

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ ساعة و 24 دقيقة

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ أقل من ساعتين

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يتحدث عن أزمته مع ماني.. وعلاقته مع كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد

منذ ساعة

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة في الليجا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 13 ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرقام تحرج الحكومة بعد مراجعة "صندوق النقد".. والتضخم يأبى التراجع

البنك الدولى: معدلات الدين الخارجى لمصر قفزت 20% في الربع الأول من 2019

"موديز" تتوقع تراجع تكاليف الاقتراض المحلي في مصر بعد الإصلاح الاقتصادي

هشام إبراهيم: مصر الأكثر جاذبية للاستثمار داخل القارة الأفريقية

البنك المركزي يعلن عن مفاجأة فى تحويلات المصريين بالخارج

البنك المركزي: مستويات الدين الخارجي في الحدود الأمنة وتراجعت لنسبة 36 % من الناتج المحلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:42 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

07:14 م

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

07:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status