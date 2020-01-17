البنك الدولى: ارتفاع طفيف في مستويات الدين الخارجي المصري نهاية سبتمبر 2019

أعلن البنك الدولى، اليوم الجمعه، أن الدين الخارجى لمصر سجلت ارتفاعات إلى مستويات 109.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة 108.7 مليار دولار يونيو الماضي.

وأوضحت البيانات أن الدين الخارجي للحكومة استحوذ على قيمة 58.8 مليار دولار بنهاية سبمبتر من إجمالي الدين الخارجي، في حين أن المستحقات على البنك المركزي تراجعت إلى 27.7 مليار دولار مقابل 27.9 مليار دولار، وكذلك على البنوك إلى 9.2 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى إلى 13.6 مليار دولار مقابل 13.9 مليار دولار.

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وكانت معدلات الدين الخارجي قد بلغت 106.2 مليار دولار نهاية الربع الأول من 2019.

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