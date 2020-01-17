300 جنيه لكل لاعب في القيس بعد الفوز على ملوي





قرر، رجب بديني، رئيس لجنه الكرة بفريق مركز شباب القيس، وراعي الفريق، صرف مكافأة مالية للاعبي القيس في حالة الفوز علي فريق نادي ملوي في المباراه التي سيشهدها ملعب ناصر ملوي، بالقسم الثالث.



وصرح بديني عبر المركز الإعلامي بأن المكافأه ستكون مبلغ 300 جنيه نظير تحقيق الفريق الفوز علي فريق نادي ملوي، مشيرا إلى أن المكافاه سيتم صرفها عقب اللقاء مباشرة، في حالة الفوز.



ويواجه فريق مركز شباب القيس، نظيره، فريق نادي ملوي في المباراه التي سيشهدها ملعب ناصر ملوي، عصر السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر في دوري القسم الثالث



ويقود فريق مركز شباب القيس فنيا بركات إبراهيم مدير فني، يعاونه كل من هشام أحمد مدرب عام، وحسني فؤاد مدير كره، ناصر بانكس مدرب حراس مرمى، وعلاء إبراهيم إداري، وحسام محمد طبيب الفريق، ورئيس لجنة الكرة رجب بديني.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- أسمنت أسيوط 25 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 21 نقطة

3 - ابوتيج 20 نقطة

4- ناصر الفكرية 20 نقطة

5- مركز شباب القيس 18 نقطة

6- نادي ملوي 16 نقطة

7- نادي القوصية 16 نقطة

8- مركز شباب سمالوط 14 نقطة

9- الوليدية 13 نقطة

10- مركز شباب الخارجة 12 نقطة

11- بني مزار 11 نقطة

12- الهنداو 9 نقاط