إنبي يشكو النيجيري جاكوب لاتحاد الكرة



وأكد إنبي في بيان له: " نتقدم بشكوى عاجلة للجبلاية لتضرره من انتقال اللاعب جاكوب لاعب نادي سيراميكا لناد آخر بعد ان وقع لنادي إنبي".



وتابع "ويأتي ذلك عقب موافقة نادي سيراميكا علي انتقاله لنادي انبي وموافقة إنبي علي شروط سيراميكا اللاعب وقع أيضا مع نادي "المقاولون العرب.



وأكمل "إنبي فسخ عقد لاعبه الكونغولي لوكا موزنجو لتوفير مكان بقائمته وفوجئ باللاعب جاكوب يوقع لنادي المقاولون العرب بحضور وكيليه".





ويستعد نادي إنبي لمواجهة قوية أمام اف سي مصر في الثانية والنصف عصر الغد ، على ملعب بتروسبورت في افتتاح مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أعلن نادي إنبي التقدم بشكوى عاجلة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب انتقال النيجيري جاكوب لاعب فريق سيراميكا كليوباترا إلى صفوف المقاولون العرب.