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صناع فيلم "صندوق الدنيا" يطرحون البوستر الرسمي الأول

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:09 م
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صندوق الدنيا
صندوق الدنيا
شيماء عطية
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طرحت شركة kemet film production، المنتجة لفيلم " صندوق الدنيا "، البوستر الأول له، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في شهر فبراير القادم. 

الفيلم من بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي. وتدور أحداثه بمنطقة وسط البلد، في اطار درامي اجتماعي، الفيلم من سيناريو وإخراج عماد البهات، الذي يتابع حاليا المراحل النهائية للفيلم من مكساج، مونتاج، وموسيقي تصويرية.

كما تنوي الشركه المنتجة، خلال الأيام القليلة القادمة، طرح البرومو الرسمي الأول للفيلم بدور العرض.
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