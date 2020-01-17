14 أسطوانة هيروين.. حبس ديلر الهرم وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

أمرت النيابة العامة،بجنوب الجيزة، حبس عاطل ويدعى "يوسف" في عقده الثاني من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدرة، فيما طلبت التحريات.



وكشفت التحقيقات، أن عاطل يقوم بتروج المواد المخدره على عملائه بمنطقة الهرم، متخدًا من مسكنه مكانًا لمزاوله نشاطه، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزته كيلو ونصف من الهيروين، و17 فرش حشيش، وهواتف محمول، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافى.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود معلومات للمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث قسم الهرم، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكنت مأمورية بإشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، وبرئاسة الرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم من القبض عليه، وعثر بحوزته على 14 اسطوانة لمادة الهيروين وزنت 3 كيلو و500 جرام و17 فرش حشيش وزنت 3 كيلو و400 جرام و2 هاتف محمول، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.