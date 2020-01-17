حسام بدراوي: الوضع في ليبيا سيكون مثل سوريا والعراق



وأشارت "بدراوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تركيا تفرض وجودها على القوة الاقتصادية للغاز في الشرق المتوسط، معقبا: "مينفعش نصف أي وضع بأنه تهويش".



وأكد أن مصر بلد عميقة، وليست سهلة، ولديها قوات مسلحة قوية، متوقعا أن الوضع في ليبيا سيكون مثل سوريا والعراق، حيث سيظل لسنوات بلا حل.



قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن تصرف تركيا في ليبيا ضد مصلحة مصر داخليا وخارجيا، ففرض تركيا نفسها على الواقع الليبي يهدد مصر بالفعل، منوها بأن هذا الوضع يضع تركيا ومصر في مواجهة واحدة بشكل قد يؤدي إلى صدام عسكري.