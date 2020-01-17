مؤشرات البورصات الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على تحقيق مستويات قياسية

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح، اليوم الجمعة، مدعومة بتفاؤل حيال نتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية إيجابية.

وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.05 %، إلى 29313.31 نقطة.

وفتح المؤشر" ستاندرد اند بورز500 "مرتفعا بنسبة 0.21%، إلى 3323.66 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 0.38 %، إلى 9392.37 نقطة.

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