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مؤشرات البورصات الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على تحقيق مستويات قياسية
الجمعة 17/يناير/2020 - 07:32 م
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الفجر الاقتصادي
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صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح، اليوم الجمعة، مدعومة بتفاؤل حيال نتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية إيجابية.
وصعد
المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.05 %، إلى 29313.31 نقطة.
وفتح
المؤشر" ستاندرد اند بورز500 "مرتفعا بنسبة 0.21%، إلى 3323.66 نقطة.
وزاد
المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 0.38 %، إلى 9392.37 نقطة.
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