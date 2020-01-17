Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشرات البورصات الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على تحقيق مستويات قياسية

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح، اليوم الجمعة، مدعومة بتفاؤل حيال نتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية إيجابية.

وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة  0.05 %، إلى 29313.31 نقطة.

وفتح المؤشر" ستاندرد اند بورز500 "مرتفعا  بنسبة 0.21%، إلى 3323.66 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك المجمع"  بنسبة  0.38 %، إلى 9392.37 نقطة.

.

 

 

 

Advertisements

أخبار تهمك

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب غرناطة يهدد برشلونة بتصريح ناري

منذ أقل من ساعة

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ أقل من ساعتين

تعليق حزين من سيميوني بسبب إقالة فالفيردي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

منذ حوالي 4 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة في الليجا

منذ ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مصر تبحث اتفاق مشاركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

منذ ساعة

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:42 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

05:31 م

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

05:06 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status