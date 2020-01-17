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لامبارد يعلن جاهزية تشيلسي للقاء نيوكاسل.. ويتوقع مفاجأة في قمة اليونايتد وليفربول

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:32 م
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لامبارد
لامبارد
محمد الدمتناوي
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أكد الإنجليزي فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، على جاهزية فريقه لمباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

 

وتقام مباراة تشيلسي ونيوكاسل، مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستقام على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك".

 

وتحدث فرانك لامبارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" نأخذ كل مباراة على حده، ولا تكون مباريات سهلة في هذا الدوري".

 

وتابع:" نيوكاسل فريق جيد ويمتلكون مدربا كبيرا، وندرك مدى خطورة المباراة جيداً".

 

وعن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، أجاب:" مانشستر يونايتد تمكن من الفوز على مانشستر سيتي في ملعبهم، ولم يكن أحد يتصور ذلك، ولكنهم حققوا ذلك الانتصار بالفعل".

 

وأتم لامبارد:" أنا لا أتوقع هزيمتهم أو تعادلهم، أركز على مباراتي مع تشيلسي، ثم أرى بعض ذلك نتائج الفرق الأخرى".

 

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

 

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

لامبارد رياضة تشيلسي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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