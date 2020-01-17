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تعرف على نتائج الجولة الختامية لدوري القسم الرابع ببني سويف

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:20 م
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مظاليم
مظاليم
محمد الحسيني
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اختتمت اليوم منافسات الأسبوع السابع بدورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف، والذى يضم أندية الشبان المسلمين واهناسيا ومعلمين الواسطى وباروط وبوش وشباب الفشن وسمسطا ومركز شباب الواسطى ، وشهدت مباريات الجولة الختامية للدور الأول حفاظ معلمين الواسطى على صدارة المجموعة وعودة اهناسيا للانتصارات وتراجع الشبان المسلمين .

وشهدت الجولة الختامية للدور الأول إحراز 11 هدفا وانتهى لقاء وحيد بالتعادل السلبي .

نادى سمسطا الرياضى بقياده مديره الفنى الشاب احمد رمضان سقط فى فخ الخسارة بملعبه أمام ضيفه المتصدر معلمين الواسطى بنتيجة 2/0 .

فيما نجح مركز شباب الفشن بقيادة مديره الفنى محمد إمام فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفه على مضيفه الشبان المسلمين بقيادة احمد معوض ، ليواصل أبناء الفشن سلسلة النتائج المتميزة فيما يستمر فشل الشبان فى تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالى .

ونجح اهناسيا بقياده مديره الفنى عمرو عبد العال فى تحقيق فوز بنتيجة 1/5 على ضيفه بوش الرياضى بقيادة اكرم جابر ، ليستعيد ابناء اهناسيا ذاكرة الانتصارات بعد خسارتهم بالجولة الماضية أمام معلمين الواسطى ويستمر بوش فى البحث عن ذاته .

واكتفى مركز شباب باروط بقياده مديره الفنى محمد حسن آدم ومضيفه مركز شباب الواسطى بالتعادل السلبي .

ترتيب القسم الرابع :-

1- معلمين الواسطى 17 نقطة

2 - شباب الفشن 16 نقطة

3 - اهناسيا 14 نقطة

4 - باروط 10 نقاط

5 - الشبان المسلمين 10نقاط

6 - سمسطا الرياضى 6 نقاط

7 - مركز شباب الواسطى 6 نقاط

8 - بوش صفر
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