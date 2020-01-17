تعرف على نتائج الجولة الختامية لدوري القسم الرابع ببني سويف

اختتمت اليوم منافسات الأسبوع السابع بدورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف، والذى يضم أندية الشبان المسلمين واهناسيا ومعلمين الواسطى وباروط وبوش وشباب الفشن وسمسطا ومركز شباب الواسطى ، وشهدت مباريات الجولة الختامية للدور الأول حفاظ معلمين الواسطى على صدارة المجموعة وعودة اهناسيا للانتصارات وتراجع الشبان المسلمين .



وشهدت الجولة الختامية للدور الأول إحراز 11 هدفا وانتهى لقاء وحيد بالتعادل السلبي .



نادى سمسطا الرياضى بقياده مديره الفنى الشاب احمد رمضان سقط فى فخ الخسارة بملعبه أمام ضيفه المتصدر معلمين الواسطى بنتيجة 2/0 .



فيما نجح مركز شباب الفشن بقيادة مديره الفنى محمد إمام فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفه على مضيفه الشبان المسلمين بقيادة احمد معوض ، ليواصل أبناء الفشن سلسلة النتائج المتميزة فيما يستمر فشل الشبان فى تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالى .



ونجح اهناسيا بقياده مديره الفنى عمرو عبد العال فى تحقيق فوز بنتيجة 1/5 على ضيفه بوش الرياضى بقيادة اكرم جابر ، ليستعيد ابناء اهناسيا ذاكرة الانتصارات بعد خسارتهم بالجولة الماضية أمام معلمين الواسطى ويستمر بوش فى البحث عن ذاته .



واكتفى مركز شباب باروط بقياده مديره الفنى محمد حسن آدم ومضيفه مركز شباب الواسطى بالتعادل السلبي .



ترتيب القسم الرابع :-



1- معلمين الواسطى 17 نقطة



2 - شباب الفشن 16 نقطة



3 - اهناسيا 14 نقطة



4 - باروط 10 نقاط



5 - الشبان المسلمين 10نقاط



6 - سمسطا الرياضى 6 نقاط



7 - مركز شباب الواسطى 6 نقاط



8 - بوش صفر