باكستان وإندونيسيا تستمران في تصدُّر الدول الأكثر قدومًا لأداء العمرة





استمرت كلاً من باكستان وإندونيسيا، في تصدُّر قائمة الدول الأكثر قدومًا لإداء العمرة، بتسجيل باكستان 601,880 معتمراً، وتسجيل إندونيسيا 537,894 معتمرًا منذ بدء موسم العمرة لهذا العام، في غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من جمادى الأولى 1441هـ.





وجاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي دشنته وزارة الحج؛ حيث يعرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة من خلال مختلف المنافذ، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، وأعداد المعتمرين المغادرين.





وسجل مؤشر العمرة صدور 2,913,170 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام؛ حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,595,830 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة2,210,041 معتمرًا أتموا مناسك العمرة والزيارة.





وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية بين جميع المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,437,148 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 147,965 معتمرين،ووصل 10,717 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.





ووفقًا للمؤشر، جاءت الهند بالمرتبة الثالثة، بعد باكستان وإندونيسيا، بمعدل 307,066 معتمرًا، ثم مصر بـ 156,492 معتمرًا، وماليزيا خامسا بـ 130,949 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: تركيا بـ 110,389 معتمراً، وبنجلاديش بـ 97,767، ثم الجزائر بـ94,417، وبعد ذلك الإمارات بـ 57,730، ثم الأردن بـ 52,175 معتمرًا.



