Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:14 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
عبد القادر عرابي
Advertisements

انتقد المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتليتيكو مدريد الإسباني قرار الإتحاد الإسباني لكرة القدم، بإيقاف اللاعب الأوروجواياني الشاب فيديريكو فالفيردي مباراة واحدة.

 

وكان فالفيردي قد تلقى البطاقة الحمراء أثناء مباراة نهائي كأس السوبر الإسبانية الماضية، والتي جمعت قطبي مدريد الريال وأتليتيكو، في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، حين عرقل مهاجم الروخي بلانكوس ألفارو موراتا من الخلف وهو منفرد بالمرمى.

 

وتحدث سيميوني على هامش المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه أمام إيبار قائلاً: "كنت واضحاً للغاية حول ما سيحدث، كان الطرد مستحقاً للغاية، ولم يكن على فالفيردي القيام بهذا التدخل،".

 

وتابع: "نركز على المباراة القادمة ضد إيبار، لا يجب علينا توجيه تركيزنا نحو أشياء معروف ومتوقع حدوثها، من غير المنطقي أن يتم إيقافه مباراة واحدة".

 

يذكر أن أتليتيكو مدريد خسر مواجهة السوبر الماضية ضد ريال مدريد بفارق الركلات الترجيحية، وذلك بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

 

ويستعد أتليتيكو مدريد غداً السبت لزيارة ملعب إيبوروا مونسيبال، لمواجهة فريق إيبار في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

 

ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف المتصدرين ريال مدريد وبرشلونة.

Advertisements

أخبار تهمك

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 7 ساعات

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة في الليجا

منذ ساعة

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ أقل من ساعتين

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 12 ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق حزين من سيميوني بسبب إقالة فالفيردي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ ساعتين

مصر تبحث اتفاق مشاركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

منذ أقل من ساعة

مدرب غرناطة يهدد برشلونة بتصريح ناري

منذ أقل من ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

منذ حوالي 4 ساعات

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:42 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

05:31 م

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

05:06 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status