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خبير إعلامي يكشف سبب الانتشار المكثف للشائعات الفترة الأخيرة

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:08 م
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الدكتور محمود علم الدين
الدكتور محمود علم الدين
أمنية فوزي
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علق الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على انتشار الشائعات بشكل مكثف خلال الأسبوع الماضي، قائلًا إننا أمام إنجاز تاريخي عظيم بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية.

وأشار "علم الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، إلى أن افتتاح القاعدة العسكرية برنيس أحدث نوعًا من الفرحة والبهجة ومزيد من الثقة والاعتزاز بالقادة السياسية، لافتًا إلى أن الشائعات تستهدف تعكير المزاج العام، وإحداث نوعًا من القلق والفزع.

وأضاف أن هناك "عيادة للشائعات" موجودة عند الأشرار؛ لإطلاقها ضد مصر، لافتًا إلى أنهم اعتمدوا بشكل أساسي هذا الأسبوع على إطلاق الشائعات عن الزراعة؛ لأنه قطاع شديد الأهمية، وكذلك ركزوا على القطاع الدوائي، مؤكدًا أن كل هذه الأقاويل غير صحيحة.
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