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رسميًا.. الحمام يضم مدافع الإعلاميين بالقسم الثاني

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:08 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح نادي الحمام، برئاسة عدلي رسلان، في إبرام ثاني صفقاتة الشتوية، بالتعاقد مع، عبد الرحمن عبد النبي، لاعب فريق الإعلاميين لمدة موسمين ونصف الموسم، لتدعيم صفوفة، خلال فترة الإنتقالات الشوية الحالية، بالقسم الثاني.

وقام اللاعب بالوقيع للفريق المطروحي، في حضور نور رسلان نائب رئيس النادي، وأيمن عامر أمين الصندوق بالنادي.

يذكر أن عبد الرحمن يلعب في مركز المدافع ومن ناشئين نادي المقاصة وأنضم في بداية الموسم لنادي الإعلاميين وتم فسخ عقدة قبل الإنضمام للفريق المطروحي وكان قريب من الإنضمام للمريخ قبل أن ينهي الحمام إجراءات ضمة.

وتعتبر صفقة عبد الرحمن هي ثاني صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية بعد نجاحة في ضم هشام نيمار لاعب بيلا في أولي صفقات الفريق الشتوية.

ويواصل الفريق المطروحي إستعدادتة لمباراة المنصورة الأسبوع القدم ويخوض تدريباتة علي فترتين صباحا ومساءا تحت قيادة مجدي طلبة المدير الفني للفريق.

وخاض الفريق خلال فترة التوقف مباراتين وديتين تعادل تعادل في الأولي مع برج العرب أحد فرق القسم الثالث 2/2 أحرزهم محمد شعبان، وأحمد الفار.

ونجح في الثانية في تحقيق فوز كبير علي فريق نادي النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزهم يايا كونية، ومحمود الزناتي، ومحمود أبوزيد.


نادي الحمام المطروحي أنهي مباريات الدور الأول بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني وهو في المركز السابع برصيد 15نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و3 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

وخلال مشوارة نجح الفريق المطروحي إحراز 15 هدف، وإستقبلت شباكة 16 هدف ، حيث سجل يايا كونية المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، ومحمود عز مدرب عام، وسمير سعد مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، و أحمد علي طبيب.
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