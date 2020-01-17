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"قسد" تنفي إطلاق سراح مقاتلي داعش مقابل المال

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:01 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكدت قوات سورية الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير الخارجبة الروسي سيرجي لافروف حول إطلاق سراح مقاتلي داعش مقابل المال غير دقيقة فيما يتعلق بملف إرهابيي داعش المعتقلين.

وقالت "قسد"، في بيان لها، أنها على تواصل وتبادل الأفكار والمعلومات مع كل الدول ذات العلاقة بهذا الملف بما فيهم روسيا الاتحادية، وكل الإرهابيين المعتقلين لدى قواتنا لديهم سجلات اسمية دقيقة.

وأضاف بيان قوات سورية الديمقراطية: "على الرغم من الغزو التركي لمناطقنا وما شكله من خطر على مراكز اعتقال هؤلاء الإرهابيين، واستمرار تركيا في خروقاتها وهجماتها التي تشكل خطرا حقيقيا موثرا في هذا المضمار، فإننا ما زلنا حتى الآن نؤمن الحماية الكافية وبنجاح لأماكن الاعتقال".

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