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تفاصيل نقل 43 قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المصري الكبير

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:03 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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علمت الفجر من خلال مصادر لها بوزارة السياحة والآثار، أنه من المقرر نقل 43 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح الكبير نهايات العام الجاري. 

وعن تفاصيل نقل تلك القطع أوضح المصدر أنه بالفعل بدأت عمليات النقل من قبل شركات متخصصة، حيث تم نقل 14 قطعة في مرحلة سابقة، - أعلنت الوزارة عن تفاصيلها في بيانات رسمية -، وخلال اليومين الماضيين تم نقل 8 قطع أخرى أبرزها تمثالين للإله بتاح. 

وعن تفاصيل الثماني قطع التي وصلت إلى المتحف المصري الكبير حديثًا كشف المصدر أنهم عبارة عن تمثالين للإله بتاح، وتمثال للملك رمسيس الثاني، وناووس وتمثال مزدوج للملك رمسيس التاني وتمثال كاراكالا، وتمثالين آخرين. 

وأشار المصدر إلى أنه باكتمال وصول الثماني قطع الأخيرة إلى مقر المتحف المصري الكبير يكون مجموع ما نُقل من الـ 43 قطعة هو 22 وباق 21 قطعة أخرى من المقرر نقلها في مراحل قادمة. 

من ناحية أخرى حصلت الفجر على عدد من الصور التي توضح عمليات النقل التي سبقها عملية التغليف، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة القطع الأثرية، من إحاطاتها بالفوم ونقلها على عربات مضادة للاهتزازات.

تفاصيل نقل 43 قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المصري الكبير
تفاصيل نقل 43 قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المصري الكبير
تفاصيل نقل 43 قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المصري الكبير
تفاصيل نقل 43 قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المصري الكبير
تفاصيل نقل 43 قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المصري الكبير
تفاصيل نقل 43 قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المصري الكبير
تفاصيل نقل 43 قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المصري الكبير
تفاصيل نقل 43 قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المصري الكبير
تفاصيل نقل 43 قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المصري الكبير
تفاصيل نقل 43 قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المصري الكبير
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