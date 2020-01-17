Advertisements
Advertisements
Advertisements

لابتوبات 5G.. شاهد أحدث الأجهزة التي ستطرح قريبا بالأسواق| تعرف على مواصفتها (صور)

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:03 م
Advertisements
لابتوبات 5G
لابتوبات 5G
Advertisements
يشهد عام 2020 ثورة تكنولوجية جديدة وإنطلاق مجموعة لابتوبات الجيل الخامس 5G التي تتميز بالتطور مع أفكار غير تقليدية ومبتكرة والتي بدأت بالفعل عدد من الشركات بعرضها خلال CES 2020.

لم تقتصر التقدم في التكنولوجيا وتقنية الجيل الخامس مقتصرة على الهواتف الذكية فقط، فلقد بدأت مجموعة من الشركات باستخدام تقنيات الجيل الخامس في أجهزة الابتوب وكشفت الشركات عنها خلال معرض CES 2020، إليكم بعض منها:

لابتوب Dell Latitude 9510
أعلنت شركة ديل خلال فعاليات مؤتمر CESعن لابتوب الجديد لها Latitude 9510 يتميز بانه أخف فئه مع شاشة 15 بوصة وجودة عالية بتقنية الـ HD وتصل قوة الإضاءة به إلى 400 نت ويزن 1.5 كجرام بهيكل من الألمينيوم وبه بطارية قوية تصل لـ 30 ساعة وأوضحت الشركة أن اللابتوب سيكون متوفر بالاسواق فس شهر مارس القادم.

لابتوب HP Elite Dragonfly G2
كشفت شركة Hp عن جهازها الجديد فى معرض CES لابتوب 2Elite Dragonfly G وهو يعد أصغر لابتوب من الفئة المتحولة 2 في 1 بشاشة مقاس 13 بوصة وسيأتي بدعم اتصال الجيل الخامس وعدد من المميزات التقنية المتطورة، كخاصية تتبع الجهاز، ومن المتوقع أن يتوفر بالاسواق في منتصف العام الحالي.

لابتوب Lenovo Yoga 5G
أعلنت شركة لينوفو عن جهازها الجديد لابتوب لينوفو يوغا G5 ويعد أول لابتوب يتم دعمه برقاقة كوالكوم 8cx 5G ويتميز الجهاز بالعديد من المزايا، وبطارية تدوم حتى 24 ساعة وبشاشة 14 بوصة بقوة إضاءة 400 نت ووزن 1.3 كجم.

لابتوب Lenovo ThinkPad X1 Fold
ظهرت أحدث تطورات شركة لينوفو في أجهزة اللابتوب ThinkPad X1 Fold القابل للطي، ويحمل اللابتوب لوحة مفاتيح لمسية للعمل السريع مع إمكانية تزويد بلوحة مفاتيح عادية عبر اتصال بلوتوث، وبشاشة 13.3 بوصة من نوع OLED، ومن المتوقع أن يتوافر بالاسواق فى منتصف العام الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لابتوبات سامسونج لابتوبات 5G لابتوب hp لابتوب تكنولوجيا الجيل الخامس التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية احدث لابتوبات لينوفو احدث لابتوبات سامسونج احدث اجهزة اللابتوبات

أخبار تهمك

تعليق حزين من سيميوني بسبب إقالة فالفيردي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب غرناطة يهدد برشلونة بتصريح ناري

منذ أقل من ساعة

مصر تبحث اتفاق مشاركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

منذ أقل من ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ أقل من ساعتين

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 12 ساعة

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 7 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ ساعتين

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة في الليجا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

رسميًا.. لينوفو تطلق حاسبها المحمول "Miix 630" الهجين.. تعرف على سعره!

لينوفو تجلب "لابتوب" نحيف جدا لسلسلة Thinkpad

بتصميم جديد.. سامسونج تكشف عن Notebook 9 Pro بمعرض CES 2019

"هواوي" و"سامسونج" يبدأن حرب الهواتف القابلة للطي

مقارنة بين هواوي Mate X وسامسونج Galaxy Fold (تفاصيل)

لينوفو تطلق حاسوب "Chromebook 14e" بمعالج من AMD

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:42 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

05:31 م

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

05:06 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status