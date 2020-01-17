لابتوبات 5G.. شاهد أحدث الأجهزة التي ستطرح قريبا بالأسواق| تعرف على مواصفتها (صور)

لابتوب Dell Latitude 9510

لابتوب HP Elite Dragonfly G2

كشفت شركة Hp عن جهازها الجديد فى معرض CES لابتوب 2Elite Dragonfly G وهو يعد أصغر لابتوب من الفئة المتحولة 2 في 1 بشاشة مقاس 13 بوصة وسيأتي بدعم اتصال الجيل الخامس وعدد من المميزات التقنية المتطورة، كخاصية تتبع الجهاز، ومن المتوقع أن يتوفر بالاسواق في منتصف العام الحالي.



لابتوب Lenovo Yoga 5G

أعلنت شركة لينوفو عن جهازها الجديد لابتوب لينوفو يوغا G5 ويعد أول لابتوب يتم دعمه برقاقة كوالكوم 8cx 5G ويتميز الجهاز بالعديد من المزايا، وبطارية تدوم حتى 24 ساعة وبشاشة 14 بوصة بقوة إضاءة 400 نت ووزن 1.3 كجم.



لابتوب Lenovo ThinkPad X1 Fold

ظهرت أحدث تطورات شركة لينوفو في أجهزة اللابتوب ThinkPad X1 Fold القابل للطي، ويحمل اللابتوب لوحة مفاتيح لمسية للعمل السريع مع إمكانية تزويد بلوحة مفاتيح عادية عبر اتصال بلوتوث، وبشاشة 13.3 بوصة من نوع OLED، ومن المتوقع أن يتوافر بالاسواق فى منتصف العام الحالي.



يشهد عام 2020 ثورة تكنولوجية جديدة وإنطلاق مجموعة لابتوبات الجيل الخامس 5G التي تتميز بالتطور مع أفكار غير تقليدية ومبتكرة والتي بدأت بالفعل عدد من الشركات بعرضها خلال CES 2020.لم تقتصر التقدم في التكنولوجيا وتقنية الجيل الخامس مقتصرة على الهواتف الذكية فقط، فلقد بدأت مجموعة من الشركات باستخدام تقنيات الجيل الخامس في أجهزة الابتوب وكشفت الشركات عنها خلال معرض CES 2020، إليكم بعض منها:أعلنت شركة ديل خلال فعاليات مؤتمر CESعن لابتوب الجديد لها Latitude 9510 يتميز بانه أخف فئه مع شاشة 15 بوصة وجودة عالية بتقنية الـ HD وتصل قوة الإضاءة به إلى 400 نت ويزن 1.5 كجرام بهيكل من الألمينيوم وبه بطارية قوية تصل لـ 30 ساعة وأوضحت الشركة أن اللابتوب سيكون متوفر بالاسواق فس شهر مارس القادم.