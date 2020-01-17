لفتة إنسانية.. الداخلية تُجرى عملية جراحية دقيقة لطفل بالساق

وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، باستقبال الطفل يسرى عزت، يبلغ من العمر 11 عامًا، بمستشفى الشرطة بالعجوزة، والذي يحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة بالساق.





جاء ذلك استجابة لملتمس أسرة الطفل بمساعدتها فى تلقيها العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة، حيث تم استقباله بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم عرضه على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات اللازمة له، وقد تم إجراء الجراحة اللازمة للطفل، وخضع للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن استقرت حالته.





وقد لاقى ذلك استحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسهم وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم.



