بعد دخوله في عالم البيزنس.. حسن شاكوش يطرح "بنفسي مش بيكو"

يستعد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، لطرح مهرجان جديد يحمل عنوان "بنفسي مش بيكو"، وذلك خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تسجيله بستديو الموزع إسلام ساسو.



ونشر "ساسو"، المقطع التشويقي للمهرجان عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وظهر "شاكوش"، في الفيديو وهو يقوم بتسجيل جزء من المهرجان، التي جاءت كلماته كالاتي: "قولو للي باعنا احنا اتبرعنا على ارضكو دوسنا وسمعنا، وانتو لسه بتبدأو أصغير ما فينا بيحط عليكو كلامنا سيف وبيرشق فيكو".



جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، دخل مؤخرًا في عالم البيزنس، حيث قام بافتتاح محل لتصفيف الشعر، وكانت آخر أعماله مهرجان "ليكي غلاوة خاصة" مع حمو بيكا وفرقته.

