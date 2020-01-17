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مقتل شخص وإصابة 10 في منطقة السنك وسط بغداد إثر الاحتجاجات

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:51 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قتل شخص وأصيب 10 في منطقة السنك وسط بغداد، مساء اليوم الجمعة، إثر استخدام قوات الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين.


وأفادت مصادر أمنية بأن مصادمات وقعت، اليوم، بين متظاهرين ومكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

وأضاف ان "المصادمات أدت إلى وقوع إصابات".

وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، بانفجار عبوتين صوتيتين قرب جسر السنك وسط بغداد.

ويواصل المتظاهرون في بغداد  ومحافظات وسط وجنوب العراق ، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم

 استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين،

 وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد

 وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

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