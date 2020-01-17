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البنك المركزي الصيني يعلق على مستقبل سعر الصرف في ظل الاتفاق التجاري

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:48 م
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البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
رويترز
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قال البنك المركزي الصيني إن اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين بكين وواشنطن يقدم نموذجا مرجعيا للدول الكبرى في المفاوضات في المستقبل حول أسعار الصرف.

وأوضح "البنك" أن البنود الواردة في الفصل الخاص بالصرف الأجنبي في اتفاق التجارة متكافئة وتقوم على التبادلية، وهو ما يمثل التزاما متبادلا سيحترمه الجانبان كلاهما.

صرف العملات بين البلدين شكل عائقا أثناء المفاوضات التجارية قالولايات المتحدة الأمريكية، تري أن الصين تتدخل في سوق صرف العملات لتدعم عملاتها مقابل الدولار.

وكان سعر 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

اللإتفاق التجاري

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