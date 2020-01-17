وزير الداخلية يلبى التماس أسر طفلين بزرع أجهزة سمعية لهما (صور)

وجه محمود توفيق وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات لاحتياجها إلى أجهزة سمعية وسماعات طبية بالتنسيق بين قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية.





حيث تم استقبالها بمستشفى الشرطة بالعجوزة وتم عرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير الأجهزة السمعية والسماعات الطبية لها دون تحمل أهليتها ثمة نفقات.





من ناحية أخرى وفى ذات السياق فقد وافق وزير الداخلية على تلبية ملتمس أحد المواطنين عامل، مقيم بمحافظة الشرقية، مساعدته فى إجراء عملية زرع قوقعة سمعية لنجله البالغ من العمر 7 سنوات حيث تم تقديم الدعم الطبى اللازم للطفل بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية وتحدد موعد إجراء العملية المشار إليها.





وقد تم إيفاد مأمورية إلى محل إقامة الطفل المذكور واصطحابه إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وإيداعه بها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء عملية زرع قوقعة سمعية.





هذا وقد لاقى ذلك استحسان أهلية الطفلين الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وتوفير الأجهزة اللازمة للطفلين.