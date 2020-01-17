ياسمين علي: حسن أبوالسعود قالي هتكوني نجمة (فيديو)

روت الفنانة ياسمين علي، ذكريات طفولتها وبداياتها مع عالم الفن، وكيف ساعدها الفنان الراحل حسن أبوالسعود لتبدأ مشوارها الفني.



وقالت "علي"، خلال حوارها ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إنها بدأت الغاء عندما كانت في عمر الـ3 أعوام، مشيرة إلى أن والديها كانا يسجلان الأغنيات على شرائط الفيديو لكي تحفظ الأغاني.



وأضافت أن أول حفلة قامت بها وهي عمرها 8 سنوات بقصر ثقافة الأنفوشي أمام سوزان مبارك وفاروق حسني وزير الثقافة، لافتة إلى أن والدتها ألحقتها بقصر ثقافة الإسكندرية حيث كانت تعيش هناك.



وتابعت: "حسن أبوالسعود أول ما سمعنى قالى انتي هتكونى نجمة، ولم أدرك من هو في ذلك الوقت"، مشيرة إلى أنها قابلته عن طريق صديق لوالدها.

