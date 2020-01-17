Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب غرناطة يهدد برشلونة بتصريح ناري

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
أكد دييجو مارتينيز المدير الفني لفريق غرناطة على صعوبة مواجهة فريق برشلونة على ملعب الكامب نو والتي ستقام يوم الأحد القادم في إطار منافسات الجولة العشرون من الليجا.

‏وقال دييجو في تصريحات صحفية : "كل مدرب له فروقه الدقيقة، ولكن البارسا في حد ذاته لا يحتاج إلى عرض تقديمي، وهو من أفضل الفرق في العالم، ومع سيتين قد يكون هناك بعض التغييرات او بعض الاختلاف، ولكن الجوهر سيكون هو نفسه".

وأضاف : "اسلوب البارسا هو نفسه وسيبقى كذلك، لأن البارسا لديه أفضل لاعب في العالم وهو ميسي، وكل ما يحيط بميسي من لاعبين يتميزون بنفس اسلوب الفريق".

وتابع : "الفوز مع غرناطة في كامب نو سيكون تاريخيا بالنسبة لنا، ونسعى لذلك ونذهب لمواجهة برشلونة من أجل تحقيق الثلاث نقاط والمفاجأة".

Advertisements

أخبار تهمك

همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

منذ أقل من ساعتين

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

منذ ساعتين

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 12 ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعليق حزين من سيميوني بسبب إقالة فالفيردي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مصر تبحث اتفاق مشاركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

منذ أقل من ساعة

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة في الليجا

منذ ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مدرب غرناطة يهدد برشلونة بتصريح ناري

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:42 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

05:31 م

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

05:06 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status