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مصر تبحث اتفاق مشاركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:36 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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استقبل السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس مجموعة العمل الوطنية المعنية بالتوصل لاتفاقية مشاركة مع بريطانيا، بمقر وزارة الخارجية، وفداً بريطانياً رفيع المستوى برئاسة "مارتن دوفى" كبير المفاوضين البريطانيين المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذلك في إطار انعقاد جولة المفاوضات الثالثة حول التوصل لاتفاق مشاركة بين مصر وبريطانيا يمثل إطاراً تعاهدياً للعلاقات التجارية بين البلدين بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت جولة المفاوضات الثالثة بمشاركة ممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية في مصر وبريطانيا، حيث ركزت أعمال الجولة بين الجانبين على كافة الملفات المتعلقة بمشروع الاتفاقية الجديد، بما يضمن استمرار نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق البريطانية وينظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار الخروج الوشيك للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. 

كما تم خلال المفاوضات التركيز على دراسة سبل تطوير وتعميق علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بعد إتمام عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على ضوء أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكون أن بريطانيا المستثمر الأجنبي الأول في مصر.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية جولة المفاوضات الثالثة بين مصر وبريطانيا السفير بدر عبد العاطي

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