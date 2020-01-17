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"الأطباء" عن إزالة رحم إحدى ضحايا الميكروباص: لا تعلم حتى الآن

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:35 م
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الميكروباص
الميكروباص
هدى عبدالرازق
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وصفت الدكتورة نادية الأمين، عضو مجلس نقابة أطباء المنيا، حادث ميكروباص الطبيبات بـ المأساوي، موضحة أن الطبيبات من دفعة 2017، وتم إبلاغهن بموعد التدريب قبلها بوقت قليل، معتبرة أن هناك خطأ إداري لا بد أن يكون هناك محاسبة عليه.

وقالت "الأمين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الميكروباص بقا زي الورقة"، معربة عن حزنها الشديد لوفاة طبيبة متزوجة حديثا، فضلا عن فقدان طبيبة أخرى لجنينها وانفجار الرحم.

وكشفت عضو مجلس نقابة أطباء المنيا، أن الطبيبة التي تم إزالة الرحم لها، لم تعرف حتى الآن، وتعتقد فقط أنها اجهضت جنينها، مؤكدة أن الطبيبات لم يرفضن أو يعترضن على وقت التدريب، ولكن اعترضوا على إبلاغهن قبلها بوقت قصير.
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