مسئول ليبي: لا نعول كثيرا على مؤتمر برلين (فيديو)

علق خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، على مؤتمر برلين المقرر عقده حول الأزمة الليبية قائلًا: "لا نعول عليه كثيرا، كما حدث مع باقي المؤتمرات الأخرى"، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لا يملك من نفسه شيء.



وقال "الترجمان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الجمعة، إن "السراج" يتحكم فيه أطراف خارجية مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وليس له حشد داخل ليبيا.



وأضاف أن الاتفاقات التي عقدها "السراج" مع تركيا كانت باقتراح المستشارين الأتراك، كما أن "أردوغان" استغل تدشين خط الغاز الروسي مع بلاده، وحاول أن يجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يدعو المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبى، لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار لاستغلال ذلك لأهدافه.

