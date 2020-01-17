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أيمن موسى.. إرهابي يدافع عنه نشطاء السبوبة

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة الأزبكية، بالحكم على أيمن موسى بالسجن لمدة 15 عاما، في القضية رقم 10352/2013، بتهمة قيادة مجموعة من عناصر الجماعة الإرهابية للقيام بأعمال عنف بميدان رمسيس في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.

ورغم ذلك جاء عدد من نشطاء السبوبة وطالبوا بالإفراج عن الإرهابى أيمن موسى، ضاربين بقرار المحكمة عرض الحائط، وهو ما دفع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى للرد عليهم والسخرية منهم عن طريق طلب إنشاء منظمة للدفاع عن حقوق الإرهابيين.



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الحكم على أيمن موسي الارهابي أيمن موسي أيمن موسي

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