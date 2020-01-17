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عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:01 م
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عروض كارفور اليوم
عروض كارفور اليوم
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عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى  نهاية يناير الجاري

بعد انتهاء عروض كارفور بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2020 منذ يومين، جدد كارفور مصر عروضه بمناسبة يوم ميلاده السابع عاشرة، بعروض وخصومات جديدة تصل لـ50% من carrufour Market، وفيما يلي نستعرض معكم هذه العروض.

شهد كارفور مصر الفترة الأخيرة، نسبة بيع كبيرة، بسبب عروضه الكبيرة على جميع منتجاته سواء كانت، أجهزة كهربائية أو هواتف ذكية ومنتجات غذائية وجهاز العروس، وذلك بمناسبة يوم ميلادة الـ 17، حيث تم تأسيس كارفور مصر عام 2003.

وقالت إدارة كارفور مصر، إن فترة التخفيضات والخصومات تصل ليوم 28 يناير 2020، كما أشارت إلى أن الخصومات تصل لـ 50%، والعروض متاحة الآن، بجميع فروع كارفور هايبر ماركت.

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى  نهاية يناير الجاري

إليكم قائمة عروض كارفور مصر carrufour egypt الجديدة
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