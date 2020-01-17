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واشنطن تفرض عقوبات على قائد بالحرس الثوري الإيراني حسن شهربور

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:41 م
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براين هوك
براين هوك
الفجر
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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، فرض عقوبات على القائد في الحرس الثوري الإيراني حسن شهربور لدوره في قمع التظاهرات.

وأكد "هوك"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، أن العقوبات على إيران ستستمر ما لم تغير طهران سياستها في المنطقة وتوقف دعمها للإرهاب.

وأوضح أن إيران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل، مشيرا إلى أنه لا فرق بين الذراع السياسي أو العسكري لحزب الله اللبناني.

ولفت إلى أن طهران استغلت الاتفاق النووي لتنفيذ سياسيتها التوسعية في المنطقة، موضحا بأنه لم يتبق من الاتفاق النووي مع إيران ما يستحق الحفاظ عليه.

ونوه بأن طهران استغلت الاتفاق النووي لتنفيذ سياستها التوسعية في المنطقة.



وتقلص طهران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن منه في عام 2018،


 وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية على إيران.



وأضاف الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "الإدارة الأمريكية خططت للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر وفشلت".



وقد رفض الرئيس الإيراني فكرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باستبدال الاتفاق النووي بين إيران


 والدول الكبرى بآخر تدعمه الولايات المتحدة.

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واشنطن قائد بالحرس الثوري الإيراني فرض عقوبات الات

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