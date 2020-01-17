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متفوقًا على ميسي.. رونالدو الأكثر شعبية في الصين

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:48 م
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رونالدو
رونالدو
وكالات
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كشف تقرير أن نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا يزال يحظى بالشعبية الأكبر لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين في حين احتل بطل إسبانيا برشلونة مركز الصدارة في قائمة الأندية لدى هؤلاء المشجعين.

وكشف تقرير "البطاقة الحمراء" السنوي الذي تصدره وكالة التسويق الرقمية ميلمان أن رونالدو احتل المركز الأول للعام الثاني على التوالي بعدما تفوق على أكبر منافسيه وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأظهر التقرير أن الاهتمام الرقمي باللاعبين بصفة عامة تراجع بنسبة 15% في 2019 إلا أن الاهتمام برونالدو رغم ذلك زاد عما كان عليه في العام السابق.

وعن ذلك قال رونالدو في بيان: "أنا سعيد للغاية بهذه الجائزة.. أعرف أنني أتمتع بقاعدة جماهيرية هائلة في الصين وتواجدي على رأس القائمة للعام الثاني على التوالي يعني الكثير".

وعلى مستوى الأندية احتل برشلونة الصدارة متقدماً من المركز الخامس ومتجاوزاً منافسه المحلي ريال مدريد في حين احتل تشيلسي اللندني المركز الثالث بعد تجاوزه منافسين محليين كبيرين هما مانشستر يونايتد وليفربول.

وعلى مستوى البطولات احتل الدوري الإنجليزي الممتاز وبكل جدارة المركز الأول متفوقاً بفارق كبير على الدوري الإسباني والدوري الألماني.

والصين حالياً هي السوق الخارجي الأكبر للدوري الإنجليزي الممتاز وقد دفعت 564 مليون جنيه إسترليني (737.54 مليون دولار) مقابل حقوق البث التلفزيوني لمدة 3 أعوام.
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الكلمات المفتاحية

رونالدو برشلونة

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