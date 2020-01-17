مسؤول بقبرص: تركيا تخالف القانون الدولي وترفض الاعتراف بجرائمها

قال ميخاليس ميخائيل، مسئول بمكتب الصحافة والإعلام بقبرص، إن تركيا ترفض القانون الدولي، ولا تقبل به، مشيرًا إلى أن دول العالم لا تعترف بقبرص المحتلة باستثناء تركيا.



وأشار "ميخائيل"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، إلى أن قبرص ستقدم تقريرًا للاتحاد الأوروبي حول الانتهاكات التركية.



ونوه مسئول مكتب الصحافة والإعلام بقبرص، بأنه ما زال هناك مواطنين مفقودين منذ الغزو التركي لقبرص عام 1974، لافتًا إلى أن تركيا ترفض الاعتراف بجرائمها في قبرص، موضحًا أن هدف تركيا السيطرة الكاملة على جمهورية قبرص، وأن تركيا أوقعت ظلمًا كبيرًا على قبرص والمنطقة منذ حكم العثمانيين.

