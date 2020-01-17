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تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:42 م
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الاهلي
الاهلي
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بدأ مسئولو النادي الأهلي في التحرك بشكل رسمي لتحصين المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الأول تخوفاً من رحيله بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وكان أزارو مهاجم الأهلي قد طلب من إدارة النادي فسخ عقده خلال الفترة الحالية بعد استبعاده من الحسابات تمهيداً لرحيله في يناير مجانا لأي ناد يرغب في التعاقد معه.


واستقر الأهلي على فكرة الإبقاء على خدمات وليد أزارو لمدة موسم آخر مع الفريق سيكون خلالها الخيار الأخير لفايلر في مركز الهجوم وذلك تخوفاً من فسخ عقده ورحيله بشكل مجاني عن الفريق.


وجاء تحرك الأهلي لتحصين أزارو تخوفاً من انتقال اللاعب للزمالك بشكل مجاني بدون دفع أي أموال في الصفقة، في الوقت الذي يراقب فيه مسئولو النادي الأبيض وضع اللاعب مع الأهلي لضمه في محاولة للانتقام من صفقة تعاقد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا.


وغاب أزارو عن تدريبات الأهلي يوم أمس بعد دخوله في أزمة مع السويسري فايلر المدير الفني للفريق بسبب استبعاده من قائمة مباراة طنطا.

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