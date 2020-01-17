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"زيلينسكي" ينوي رفض استقالة رئيس الوزراء الأوكراني

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:17 م
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رئيس الوزراء الأوكراني و زيلينسكي
رئيس الوزراء الأوكراني و زيلينسكي
الفجر السعودي
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ينوي الرئيس الأوكرانيي فلاديمير زيلينسكي، رفض استقالة رئيس الوزراء، عقب أن كشف تسجيل مسرب أن رئيس الوزراء ينتقد معرفة رئيسه بالاقتصاد، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأوضحت صحيفة "زيركالو نيديلي" ومقرها كييف، قرار الرئيس فلاديمير زيلينسكي، نقلاً عن أشخاص في مكتب الرئيس، لم تكشف عن هوياتهم، ولم يعلق مكتب الرئيس بعد.

وأفاد رئيس معهد "بنتا" البحثي فولوديمير فيسينسكو، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": بأن "إعلان رئيس الوزراء أليكسي جونتشاروك لاستقالته، في ضوء النص والسياق السياسي العام، يبدو وكأنها محاولة للبقاء بدلاً من مسعى للاستقالة".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي جونتشاروك، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، تقديم استقالته للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكتب رئيس الوزراء الأوكراني جونتشاروك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تسلمت منصبي من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لي مثال للانفتاح والانضباط، ولكن من أجل أن نضع جانباً أي شك في احترامنا وثقتنا في الرئيس، فقد كتبت استقالتي وسلمتها إليه، مع الحق في عرضها على البرلمان".

وكان جونتشاروك، قد عُين في منصب رئيس الوزراء العام الماضي؛ لتحقيق انتعاش اقتصادي طموح، وكان زيلينسكي وهو ممثل كوميدي تلفزيوني سابق قد تولى السلطة في رد فعل عنيف ضد السياسيين التقليديين والفساد المستشري، وفقاً لوكالة "بلومبرغ" للأنباء.

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زيلينسكي رئيس الوزراء الأوكراني رئيس الوزراء الرئيس الأوكراني استقالة أوكرانيا

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