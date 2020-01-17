نقابة أطباء المنيا تناشد الشباب التواصل معهم حال تعرضهم لتهديد أو تعسف





ثانيًا: التأكيد على كافة القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة.





ثالثًا: صرف إعانة فورية من صندوق الازمات والكوارث لصالح الشهداء والمصابين في الحادث.

دعت اللجنة الشبابية بنقابة أطباء المنيا خلال بيان أصدرته أن على كافة شباب الأطباء التواصل معهم فور تعرضهم لأي تهديد او تعسف إداري او تعريض حياتهم للخطر وعدم تنفيذ الأمر مهما كانت الضغوط والاصطفاف معًا ضد هذا القرار واكدت اللجنة انها ستقدم كافة وسائل الدعم لحقوقهم.جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الشباب بشأن الحادث المروري لأطباء المنيا تضمن الآتي: " تابعت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء الحادث المروع والمحزن الذي لحق بخيرة وزهرة شباب اطباء المنيا، واصاب هذا الحادث جموع الأطباء المصريين بالحزن الشديد المشوب بالظلم والقهر الذي يتعرض له فئة الأطباء في بلدهم الغالية، وبعد متابعة رد الفعل المخزي من وزارة الصحة علي لسان متحدثها توجب علينا بصفتنا لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء الآتي:أولا: تتقدم اليوم لجنة الشباب بطلب إلى مجلس النقابة العامة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة تقوم علي اساس التأكيد على محاسبة المسؤلين والمشاركين في هذا الحادث الأليم وتغير كافة القرارات التعسفية ضد الأطباء من وزارة الصحة.