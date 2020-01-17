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حصاد البورصة المصرية .. 7.2 مليون جنيه قيم التداول بـ "بورصة النيل " خلال الأسبوع المنتهي

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:38 م
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بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
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حصاد البورصة المصرية 

إظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل قد سجلت قيم تداولات بنحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.6 مليون ورقة منفذة على 657 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 32.56% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.44%

وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة  إلى 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى ، وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
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