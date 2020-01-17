مسؤول بقبرص: أطماع تركيا تمتد لعمق أفريقيا

قال ميخاليس ميخائيل، مسئول بمكتب الصحافة والإعلام بقبرص، إن تركيا أوقعت ظلمًا كبيرًا على قبرص والمنطقة منذ حكم العثمانيين.



وأوضح "ميخائيل"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن أطماع تركيا لا تقتصر على المنطقة فقط، بل تمتد لعمق إفريقيا.



وأشار مسئول مكتب الصحافة والإعلام بقبرص، إلى أن مصر وقبرص واليونان أكدوا للعالم إمكانية استقرار المنطقة، مؤكدًا أن الدول لا تزدهر بدون الاستقرار.

