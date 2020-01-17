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تعادل الحرية وبرج العرب سلبيا بالقسم الثالث

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:33 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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خطف نادي برج العرب، نقطة ثمينة من فريق الحرية، بعد تعادلهم سلبيا في المباراة التي أجريت بينهما الجمعة، في ختام مباريات الجولة التاسعة لمباريات المجموعة الثانية عشر "ب" بالقسم الثالث.
ليرفع الحرية رصيدة عند النقطة 13 ويرفع برج العرب رصيدة عند النقطة التاسعة.

وكانت مباريات الجولة قد بدأت الأربعاء حيث نجح نادي الجزيرة في مواصلة صدارتة للمجموعة الثانية عشر "ب" مجموعة مطروح بعد فوزة علي فريق الشرطة بهدفين لهدف ليرفع رصيدة للنقطة 17 ويتوقف رصيد الشرطة عند النقطة الرابعة.

وفي ملعب إستاد الجامعة بالأسكندرية نجح نادي الهلال في الفوز علي شباب الضبعة 1/3 ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 16 والمنافسة بقوة علي صدارة المجموعة ويتوقف رصيد شباب الضبعة عند النقطة الحادية عشر وهي الهزيمة الثانية للفريق علي التوالي بعد الهزيمة من شباب الحمام في الجولة الماضية.

وحقق فريق مطروح فوز مهم علي المصري السلومي بهدف نظيف ليرفع مطروح رصيدة للنقطة 14 ويتوقف رصيد المصري السلومي عند النقطة 14.

ترتيب المجموعة الثانية عشر (ب) "

1- الجزيرة 17 نقطة
2- الهلال 16نقطة
3- مطروح 14نقطة
4-مصري السلوم 13نقطة
5- الحرية 13نقطة
6- شباب الضبعة 11نقطة
7- برج العرب 9 نقاط
8-شباب الحمام 6نقاط
9- مطروح 4 نقاط
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