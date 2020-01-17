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تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه تحد من ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الذهب  في أسواق الصاغه بمصر، ارتفاعات طفيفة في سعر جرام الذهب بعد صعود أسعار الذهب العالمية، حيث جائت تلك الارتفاعات محدودة نتيجة للخسائر الضخمة في سعر الدولار مقابل الجنيه هذا الأسبوع.

 

وسجل سعر جرام الذهب ارتفاعات بقيمة 2 جنيه للجرام الواحد خلال تعاملات اليوم الجمعه 17-1-2020، حيث جائت أسعار  العيارات المختلفة من الذهب كالأتي:

 

سعر "عيار 18"  بلغ   586 جنيه للجرام

 

 

سعر "عيار 21" سجل 686 جنيه للجرام

 

 

 سعر "عيار 24 "سجل 783 جنيه للجرام

 

وبلغ سعر الجنيه الذهب 5488 جنيه.

 

 

وقال أصحاب محلات الذهب لـ" الفجر"، أن ارتفاع أسعار الذهب جاء مدفوعًا بالأساس في صعود سعر الأوقية عالميا  والتى سجلت ارتفاعات بقيمة 5.3 دولار لتصل إلى 1555.75 دولاًر.


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سعر جرام الذهب ارتفاع سعر الذهب في مصر ارتفاع اسعار الذهب أسعار الذهب

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