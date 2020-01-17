Advertisements
تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه تحد من ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر
الجمعة 17/يناير/2020 - 05:25 م
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
شهدت
أسعار الذهب في أسواق الصاغه بمصر، ارتفاعات
طفيفة في سعر جرام الذهب بعد صعود أسعار الذهب العالمية، حيث جائت تلك الارتفاعات
محدودة نتيجة للخسائر الضخمة في سعر الدولار مقابل الجنيه هذا الأسبوع.
وسجل سعر
جرام الذهب ارتفاعات بقيمة 2 جنيه للجرام الواحد خلال تعاملات اليوم الجمعه 17-1-2020،
حيث جائت أسعار العيارات المختلفة من
الذهب كالأتي:
سعر "عيار 18" بلغ 586
جنيه للجرام
سعر
"عيار 21" سجل 686 جنيه للجرام
سعر "عيار 24 "سجل 783 جنيه للجرام
وبلغ سعر
الجنيه الذهب 5488 جنيه.
وقال
أصحاب محلات الذهب لـ" الفجر"، أن ارتفاع أسعار الذهب جاء مدفوعًا
بالأساس في صعود سعر الأوقية عالميا والتى
سجلت ارتفاعات بقيمة 5.3 دولار لتصل إلى 1555.75 دولاًر.
Advertisements