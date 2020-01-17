Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع شخصين في انقلاب سيارة داخل مصرف زراعي بقنا

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:32 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
لقي مهندس ونجل شقيقه مصرعهما، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة بترعة بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع رأفت سطوحي، مهندس، ونجل شقيقه مصطفى رفعت سطوحي، في حادث انقلاب سيارة بترعة بحاجر دنفيق بنقادة.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة النقيب رامي الطحاوي، معاون أول مباحث نقادة، أن المتوفين كانا يستقلان سيارة في طريقهما للمستشفى لعلاج المتوفي الثاني، بعد إصابته بحروق نتيجة مياه ساخنة، وأثناء سيرهما للمستشفى انقلبت بهما السيارة في الترعة، مما أسفر عن مصرعهما.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر قنا جنوب محافظة قنا اخبار

أخبار تهمك

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ يوم

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

إقالة وزيرة الصحة.. ننشر بيان الأطباء حول وفاة الحالة الثالثة بحادث المنيا

منذ أقل من ساعتين

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 6 ساعات

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 8 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

تعليق حزين من سيميوني بسبب إقالة فالفيردي

منذ ساعة الا ربع

رسالة كارتيرون تبقي عمر السعيد مع الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نجم الأهلي يخوض مران إضافي عقب التدريبات الجماعية

منذ أقل من ساعتين

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين في انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي

انتشال جثتين وانقاذ شخصين إثر انقلاب "ميكروباص" في ترعة بالبحيرة لسوء الأجواء (صور)

محافظ البحيرة ومدير الأمن يزوران مصابي حادث انقلاب "ميكروباص" بترعة المحمودية (صور)

مصرع "شابين" في إنقلاب دراجة نارية ببني سويف

مصرع أب ونجله وإصابة الزوجة وشقيقه في حادث علي طريق بالدقهلية

مصرع مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر إثر حادث انقلاب سيارة بسوهاج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:06 م

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status