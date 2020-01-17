مصرع شخصين في انقلاب سيارة داخل مصرف زراعي بقنا

لقي مهندس ونجل شقيقه مصرعهما، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة بترعة بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع رأفت سطوحي، مهندس، ونجل شقيقه مصطفى رفعت سطوحي، في حادث انقلاب سيارة بترعة بحاجر دنفيق بنقادة.



وكشفت تحريات المباحث، برئاسة النقيب رامي الطحاوي، معاون أول مباحث نقادة، أن المتوفين كانا يستقلان سيارة في طريقهما للمستشفى لعلاج المتوفي الثاني، بعد إصابته بحروق نتيجة مياه ساخنة، وأثناء سيرهما للمستشفى انقلبت بهما السيارة في الترعة، مما أسفر عن مصرعهما.



تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

