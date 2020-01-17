زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية مساء غد السبت في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".



وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب القاد سيرجيو راموس وماريانو وجاريث بيل وخاميس رودريجيز وأودريوزولا وفالفيردي وهازارد وأسينسيو، فيما عاد للقائمة لوكاس فاسكيز وكريم بنزيمة.



وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-



حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب



خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي



خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو



خط الهجوم : كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.