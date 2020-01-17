Advertisements
Advertisements
Advertisements

زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية مساء غد السبت في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب القاد سيرجيو راموس وماريانو وجاريث بيل وخاميس رودريجيز وأودريوزولا وفالفيردي وهازارد وأسينسيو، فيما عاد للقائمة لوكاس فاسكيز وكريم بنزيمة.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.
Advertisements

أخبار تهمك

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة كارتيرون تبقي عمر السعيد مع الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق حزين من سيميوني بسبب إقالة فالفيردي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يخوض مران إضافي عقب التدريبات الجماعية

منذ أقل من ساعتين

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

إقالة وزيرة الصحة.. ننشر بيان الأطباء حول وفاة الحالة الثالثة بحادث المنيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

05:06 م

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status