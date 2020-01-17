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سفارة المملكة بالفلبين تحذر رعاياها من كارثة طبيعية

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:18 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دعت سفارة المملكة العربية السعودية بالفلبين، مساء اليوم الجمعة، مواطنيها إلى أخذ الحذر من بركان "تال" المحتمل أن يثور في أي وقت مرة أخرى، بحسب إعلان السلطات الفلبينية المختصة.

وطلبت سفارة الممكلة من المواطنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، لافتة إلى أن من المحتمل أن يثور البركان في أي وقت مرة أخرى، بحسب ما إفادت السلطات الفلبينية؛ نظرًا إلى استمرار الهزات الأرضية.

ودعت الموطنين إلى التواصل في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: هاتف السفارة: 0063288564444 هاتف شؤون السعوديين للطوارئ: 0063188073636 -00639178936565 أو عن طريق إيميل السفارة: PHEMB.MOFA.GOV.SA.

وأوقفت المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية مانيلا أنشطتها، يوم الاثنين الماضي، بعدما أطلق البركان سحبًا من الرماد في أنحاء المدينة، وحذر خبراء الزلازل من احتمال ثورانه في أي وقت، وحدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".

وأجبرت السلطات آلاف الناس على ترك منازلهم حول بركان "تال"، الذي نفث رمادًا لليوم الثاني من فوهته الواقعة في وسط بحيرة على بُعد 70 كيلومترًا جنوب مانيلا.

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الكلمات المفتاحية

كارثة طبيعية سفارة المملكة سفارة المملكة الفلبين

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