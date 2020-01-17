Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد: طقس السبت ممطر والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:27 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، النشرة الجوية ليوم السبت الموافق 18 يناير 2020، موضحة أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وقد تمتد إلى شمال الصعيد.

وكشفت الأرصاد، عن أن طقس الغد مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأشارت الهيئة العامة، إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
الأرصاد: طقس السبت ممطر والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الأرصاد: طقس السبت ممطر والصغرى بالقاهرة 11 درجة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس النشرة الجوية العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية الرياح

أخبار تهمك

تعليق حزين من سيميوني بسبب إقالة فالفيردي

منذ أقل من ساعة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يخوض مران إضافي عقب التدريبات الجماعية

منذ أقل من ساعتين

رسالة كارتيرون تبقي عمر السعيد مع الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يومين

خاص| عرض إماراتي يُنقذ الأهلي من أزمة الأجانب

منذ حوالي 6 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ ثلث ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

إقالة وزيرة الصحة.. ننشر بيان الأطباء حول وفاة الحالة الثالثة بحادث المنيا

منذ ساعتين

الزمالك يطلب التعاقد مع الصباحي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ يوم

وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 3 أيام قادمة .. ومفاجأة بشأن الموجة الحارة

بداية من مساء اليوم.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

طقس غير مستقر.. اعرف درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد تنشر بيانا يحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

"أمطار غزيرة ورعدية".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

"الأرصاد" تُحذر من طقس الخميس: عودة الأمطار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:06 م

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مصدر يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار فايلر من رحيل مهاجم الأهلي

01:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status