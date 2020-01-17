الأرصاد: طقس السبت ممطر والصغرى بالقاهرة 11 درجة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، النشرة الجوية ليوم السبت الموافق 18 يناير 2020، موضحة أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وقد تمتد إلى شمال الصعيد.



وكشفت الأرصاد، عن أن طقس الغد مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.



وأشارت الهيئة العامة، إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.

