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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة العدالة ضد النصر KSA

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:18 م
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جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم
حسن شحاتة
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تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الجمعة 17 / 1 / 2020، أبرزها مباراة العدالة ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ20"

ديبورتيفو ليجانيس ضد خيتافي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءً بتوقيت تونس، و8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ18"

شالكه ضد بروسيا مونشنجلادباخ، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءً بتوقيت تونس، و7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "الدور ربع النهائي"

العدالة ضد النصر، تقام المباراة في تمام 6:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:55 مساءً بتوقيت الإمارات، و5:55 مساءً بتوقيت تونس، و4:55 مساءً بتوقيت جرينتش وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.
 
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