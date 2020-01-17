بكلمات مؤثرة.. أمير كرارة ينعي الفنان الراحل إبراهيم فرح

نعى الفنان أمير كرارة الفنان الراحل إبراهيم فرح، وذلك بكلمات مؤثرة، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أمير صورة للفنان الراحل إبراهيم فرح، وعلق على الصورة قائلاً :"الله يرحمك يا راجل يا طيب"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.





وفي سياق آخر يُشار أن الفنان الراحل إبراهيم فرح سبق وتعاون مع الفنان أمير كرارة في فيلم "حرب كرموز"، والفيلم شارك في بطولته أمير كرارة، مصطفى خاطر، إبراهيم فرح، غادة عبد الرازق، محمود حجازي، محمود حميدة، والفيلم من إخراج بيتر ميمي.



والجدير بالذكر أن أمير يقوم حاليًا بتصوير مسلسله الجديد "الاختيار"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو بطولة أمير كرارة، إسلام جمال، دينا فؤاد، أحمد العوضي، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.